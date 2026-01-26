В Подмосковье обсудили сокращение выбросов в международный день чистой энергии

В Подмосковье 26 января отметили международный день чистой энергии, уделив особое внимание проблеме выбросов парниковых газов и развитию альтернативной энергетики, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Международный день чистой энергии, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в августе 2023 года, призван привлечь внимание к опасности парниковых газов и возможностям использования возобновляемых источников энергии.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что проблема выбросов парниковых газов остается актуальной для региона. По его словам, до 2021 года в Подмосковье наблюдалось снижение выбросов, однако затем эмиссия вновь начала расти из-за увеличения экономической активности, появления новых производств и роста числа автотранспорта. Мосин подчеркнул важность сокращения выбросов и развития альтернативной энергетики. В регионе уже работают электростанции на биогазе, и этот опыт планируется расширять.

В Солнечногорске при участии министерства экологии создан карбоновый полигон, где ведется мониторинг потоков парниковых газов и разрабатываются низкоуглеродные стратегии природопользования.

По данным министерства, несмотря на преобладание угля, нефти и газа, на которые приходится около 90% глобальных выбросов CO₂, возобновляемые источники энергии обеспечивают примерно 29% мировой выработки электроэнергии. В России по итогам 2025 года прирост мощностей таких источников составил около 677 мегаватт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.