сегодня в 12:29

В Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности из-за дождей и гроз

«Желтый» уровень погодной опасности объявили на территории Московской области из-за ливней и гроз, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

Так, предупреждение из-за дождя, местами ливня и грозы в Подмосковье продлится до 17 часов 22 июля.

Кроме того, в Московской области до 21 часа 22 июля сохраняется предупреждение о пожарной опасности, в том числе в Шатуре она будет четвертого класса.

В понедельник синоптики спрогнозировали теплую и дождливую погоду в Московском регионе. Температура воздуха поднимется до плюс 23 — плюс 25 градусов.