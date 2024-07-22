В Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности из-за дождей и гроз
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили на территории Московской области из-за ливней и гроз, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.
Так, предупреждение из-за дождя, местами ливня и грозы в Подмосковье продлится до 17 часов 22 июля.
Кроме того, в Московской области до 21 часа 22 июля сохраняется предупреждение о пожарной опасности, в том числе в Шатуре она будет четвертого класса.
В понедельник синоптики спрогнозировали теплую и дождливую погоду в Московском регионе. Температура воздуха поднимется до плюс 23 — плюс 25 градусов.