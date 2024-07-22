Теплая и дождливая погода ожидается в Московском регионе в понедельник
В Подмосковье и столице в понедельник пройдет дождь, местами сильный, температура поднимется до плюс 23 — плюс 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется преобладание в регионе облачной погоды. Местами прогремит гроза.
Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до плюс 14 — плюс 16 градусов, местами пройдет кратковременный дождь. Днем будет плюс 24 — плюс 26 градусов, обойдется преимущественно без осадков.