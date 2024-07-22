Теплая и дождливая погода ожидается в Московском регионе в понедельник Общество сегодня в 07:14

В Подмосковье и столице в понедельник пройдет дождь, местами сильный, температура поднимется до плюс 23 — плюс 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.