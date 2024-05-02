В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности из-за заморозков 3 мая

Третьего мая в некоторых районах Подмосковья столбик термометра опустится до минус 1 градуса, в связи с чем объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, минусовые значения будут зафиксированы в период с 4:00 до 8:00. Заморозки могут насести вред сельскому хозяйству.

«Оранжевый» уровень опасности погоды также объявлен еще в двух регионах ЦФО — в Тверской области из-за половодья, а в Калужской области, как и в Подмосковье, из-за заморозков.

Это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее россиян предупредили о резких погодных скачках в мае — в последний весенний месяц очень жаркую погоду по несколько раз сменят резкие похолодания.