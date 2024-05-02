Россиян предупредили о резких погодных скачках в мае

Вильфанд: в мае в регионах РФ погода будет скакать от жары до холода

Научрук Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в мае средняя температура по всей России будет в пределах нормы, однако прогнозируются очень резкие колебания и изменения погоды, сообщает kp.ru .

Синоптик отметил, что в последний весенний месяц очень жаркую погоду по несколько раз сменят резкие похолодания. Однако некоторых россиян ждет по-настоящему теплый май — речь идет о жителях Псковской, Брянской, Смоленской и Калининградской областей.

«В итоге средняя температура месяца будет близкой к норме, но это все равно что измерять среднюю температуру по больнице», — предупредил Вильфанд.

Согласно прогнозу, на большей части России в мае ожидается выпадение осадков в пределах нормы. Тем не менее, сухой месяц прогнозируется на юге Урала и Центрального федерального округа, в ПФО, Волгоградской и Астраханской областях. На Ямале и Таймере, по словам Вильфанда, все будет наоборот — жителям стоит готовиться к обилию дождей и даже снегу.

«Мокрый финал» весеннего сезона ожидается в Бурятии, Якутии, Забайкалье, Амурской области и Хабаровском крае.