В Подмосковье объяснили, чем можно подкармливать диких уток
Фото - © Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области призывают жителей не кормить диких птиц продуктами питания: хлебом, крупами, кусочками овощей и фруктов — они могут причинить вред здоровью и жизни пернатых, сообщает пресс-служба ведомства.
В качестве альтернативы, для подкормки можно приобрести специальный корм в автоматах парков и скверов Подмосковья. В его состав входят важные для птиц компоненты растительного происхождения, он является богатым источником белка и аминокислот. Напротив, подкормка хлебом вызывает недостаток минералов и может привести к заболеваниям. Тем не менее, стоит отметить, что летом у птиц достаточно естественной пищи, а зимой подкормка может создать привычку к зависимости от человека и притупить природные инстинкты животных. Поэтому делать это необходимо не часто, чтобы корм, который приносите с собой, не стал основным методом добычи пищи у пернатых обитателей водоемов.
Более того, неправильная подкормка уток часто провоцирует загрязнение водоемов и рост болезнетворных микроорганизмов. Остатки пищи влекут за собой развитие синезеленых водорослей, что может привести к отравлению уток и гибели рыбы.
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