В Подмосковье объяснили, чем можно подкармливать диких уток

В качестве альтернативы, для подкормки можно приобрести специальный корм в автоматах парков и скверов Подмосковья. В его состав входят важные для птиц компоненты растительного происхождения, он является богатым источником белка и аминокислот. Напротив, подкормка хлебом вызывает недостаток минералов и может привести к заболеваниям. Тем не менее, стоит отметить, что летом у птиц достаточно естественной пищи, а зимой подкормка может создать привычку к зависимости от человека и притупить природные инстинкты животных. Поэтому делать это необходимо не часто, чтобы корм, который приносите с собой, не стал основным методом добычи пищи у пернатых обитателей водоемов.

Более того, неправильная подкормка уток часто провоцирует загрязнение водоемов и рост болезнетворных микроорганизмов. Остатки пищи влекут за собой развитие синезеленых водорослей, что может привести к отравлению уток и гибели рыбы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.