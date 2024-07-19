В Подмосковье назвали топ-5 самых популярных парков

Посещаемость парков в Подмосковье не перестает расти. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин заявил, что в 2024 году парки региона могут посетить до 87 миллионов человек. В топ-5 самых популярных региональных парков вошли «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк в округе Пушкинский, парк имени Толстого в Химках, Центральный парк в Долгопрудном и парк Мира в Мытищах, сообщает 360.ru .

Всего в Московской области 194 парка и лесопарка. За последние 9 лет их количество увеличилось в восемь раз. В первой половине этого года в парковых зонах побывали уже более 40 млн посетителей.

Тремя годами ранее в регионе была запущена программа «Парки в лесу». За это время благоустроили 22 лесопарка, преобразовав их в удобные и приятные места для прогулок.

Парк «Шишкин лес», расположенный в селе Павловская Слобода под Истрой, считается одним из лучших зеленых пространств Подмосковья. В апреле он был удостоен награды «Парки России» в категории «Парк года, большие города».

В парке Малевича в Одинцовском округе недавно открылся новый экспозиционный маршрут, где посетители могут увидеть полотна современных отечественных художников.

Архитектор Алексей Воробьев на этот счет рассказал, что в числе основных тенденций современного паркового искусства — создание интерактива с аудиторией. Это направление сохраняет свою актуальность с начала XX века, указал эксперт.

«Думаю, самая главная ценность в Подмосковье — это природа. Какое бы время года ни было, она всегда притягивает», — сказал архитектор Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в парке Малевича открыли новые арт-объекты. Гости могут узнать об экспозиции современного искусства в парке при помощи аудиогида «Малевич в лесу».

Губернатор отметил, что вместе с арт-маршрутом работу начали новые территории — это вход со стороны села Ромашково, спортивные и детские площадки. Глава региона посоветовал посмотреть экспозиции вживую.