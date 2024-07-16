Андрей Воробьев: в парке Малевича представят новые арт-объекты
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что 17 июля в парке Малевича откроют новые арт-объекты. Гости смогут узнать об экспозиции современного искусства в парке при помощи аудиогида «Малевич в лесу».
В своем Telegram-канале губернатор отметил, что вместе с арт-маршрутом работу начнут новые территории — это вход со стороны села Ромашково, спортивные и детские площадки. Глава региона посоветовал посмотреть экспозиции вживую.
Специалисты также частично завершили реконструкцию Центрального парка в Лобне. Тут провели благоустройство смотровой площадки, сцены, амфитеатра. Помимо этого, привели в порядок детские и спортивные площадки, обустроили зону для выгула собак и установили аттракционы. Обо всем этом просили граждане.
В регионе к открытию готовят два обновленных парка — Дубровицкий лесопарк в Подольске и лесопарк «Волкуша» в Лыткарине.
«Второй этап благоустройства Дубровицкого лесопарка планируем закончить в ближайшие две недели. Сейчас в парке уже работает пункт проката, спортивная школа, кафе. Есть площадка для воркаута, лыжная и лыжероллерная трассы из пяти маршрутов», — написал Воробьев.
Слева от спортивных трасс появятся дорожки со специальным покрытием. Здесь обустроят детские площадки и увеличат парковку.
В ближайшие две недели откроют и лесопарк «Волкуша». Гостям подготовят лыжероллерную трассу и площадку для мини-футбола. Работы проведут и на пляже, куда завезли новый песок. В будущем установят кабинки для переодевания.