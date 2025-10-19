В Подмосковье нашествие медведей: косолапые осваивают дачные территории

Популяция медведей в Подмосковье выросла в 5 раз за год

Подмосковье столкнулось с резким увеличением популяции медведей, их количество выросло в 5 раз в сравнении с данными прошлого года. Умиротворенная жизнь в пригороде Москвы теперь под вопросом из-за появления косолапых, которые постепенно приближаются к столице, осваивая дачные территории, пишет РЕН ТВ .

На кадрах, снятых в ночное время, видно, как вместо ожидаемого кабана охотники столкнулись с медведем. Подобные встречи могут произойти и днем. Видео снято всего в 50 км от Москвы — в Одинцовском округе. Крупные хищники обосновались в непосредственной близости от населенных пунктов.

Согласно информации Московского общества охотников и рыболовов, численность медведей в подмосковных лесах возросла с 15 особей почти до 80. Аналогичная ситуация наблюдается и в соседних регионах, таких как Тверская, Калужская и Смоленская области. Однако охота на этих животных запрещена, поскольку они находятся под охраной и внесены в региональные Красные книги. Таким образом, возникла серьезная проблема, на которую местные жители пока не обращают должного внимания.

В то время как эксперты ищут решение проблемы «медвежьей угрозы», люди вынуждены сосуществовать с этими животными, зная об их присутствии в лесах. Ожидается, что в ноябре медведи впадут в спячку и до весны не будут представлять опасности.

О правилах поведения при встрече с медведями, которые все чаще стали нападать на соотечественников, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.