Медведи нападают на россиян: почему они подходят к людям и как себя вести при встрече с ними

В материале РИАМО — о правилах поведения при встрече с медведями, которые все чаще стали нападать на наших соотечественников.

Случаи нападения медведей в регионах России

Фото - © Unsplash.com

В последние недели в разных регионах РФ участились случаи нападения медведей на людей. Так, 25 сентября возле школы №3 имени А.С. Пушкина в Петропавловске-Камчатском медведь напал на 84-летнюю пенсионерку, когда она занималась бегом. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами, однако спасти ее не удалось — она умерла в больнице от полученных увечий.

В тот же день медведь попытался атаковать мужчину на автостоянке. Мужчине повезло — он успел скрыться в своем автомобиле, едва медведь успел добежать до него.

Повезло спастись и 12-летнему мальчику — ребенок шел в школу, как на него вдруг напал медведь. Школьник упал на землю и притворился мертвым, и именно это спасло ему жизнь — медведь ушел.

Медведя-людоеда достаточно быстро застрелили местные лесники. После этих происшествий власти усилили патрулирование города для предотвращения новых случаев появления диких животных рядом с людьми.

Неделей ранее другой медведь напал на 70-летнего жителя города Вельска в Архангельской области. Мужчина отправился в лес собирать ягоды, но вскоре перестал выходить на связь. Родственники забили тревогу и организовали поиски. Специалисты обнаружили автомобиль пенсионера, а в 40 метрах от него нашли и самого мужчину — с серьезными ранами. Спасти его не удалось.

На Сахалине произошел другой случай нападения хищника на людей. Неподалеку от города Северо-Курильска семья (папа, мама и ребенок) собирала ягоды в лесу. Внезапно на них напал медведь — он повалил женщину на землю. Ее супруг, вооружившись палкой, стал кричать и бить медведя, в результате чего хищник отступил. Ребенок не пострадал — находился в стороне. А вот женщина получила множественные синяки и ссадины, но госпитализация ей не потребовалась.

Почему медведи стали выходить к людям

Фото - © Unsplash.com

Участились случаи выхода медведей к людям, которые, к счастью, не заканчиваются нападениями. На Сахалине, Чукотке и на Ямале даже разработали специальные таблички с памятками, как вести себя при встрече с косолапым. Но не только там медведи стали наведываться к нашим соотечественникам — хищников можно встретить даже в Ленобласти.

Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти объяснил, почему все чаще можно увидеть хищника неподалеку от своего дома.

Животные сейчас готовятся к спячке: им нужно накопить как можно больше жира. Поэтому они выходят туда, где можно найти что-то съестное. В городе есть необорудованные контейнеры с отходами, где косолапые могут рыться. Также в садах и огородах можно найти остатки урожая. А в лесу тем временем сокращается кормовая база, в результате чего медведи ищут новые места для пропитания.

Специалисты также отметили, что единичные выходы медведей к людям — это нормальное явление и пугаться этого не стоит.

Что касается медведя, который напал на пенсионерку у школы, то он, вероятно, переплыл через бухту, оказался в городе и ни разу до этого не сталкивался с людьми. Об этом заявили на оперативном совещании в правительстве Камчатского края с участием ученых.

Медведю непривычно находиться в городской среде, этим и объясняется его агрессивное поведение. Такое мнение высказал исполняющий обязанности министр лесного и охотничьего хозяйства Дмитрий Щипицын. Он также отметил, что по сравнению с прошлым годом ситуация улучшается: тогда фиксировалось более 550 случаев выхода медведей в населенные пункты, в этом году зарегистрировано 76.

Что делать, если вы увидели медведя

Фото - © Unsplash.com

Подробный план с советами на этот случай подготовило Главное управление МЧС по городу Санкт-Петербургу.

1. Сохраняйте спокойствие

Так, специалисты отмечают, что если вы увидели медведя, от него надо постараться уйти назад, двигаясь по диагонали — только спокойно, без спешки. Лучше всего — дать медведю возможность вообще не встретиться с вами. Однако если встреча уже произошла, главное — сохранять спокойствие.

Несмотря на то, что в последнее время случаи нападения медведей на людей участились, нападают они достаточно редко: в основном, если им надо защитить свою территорию, потомство или еду. Если же угрозы для медведя нет, то он просто пройдет мимо.

2. Говорите с медведем

Надо дать понять медведю, что вы человек. Для этого можно с ним разговаривать нормальным голосом, без криков, а также махать руками. Хорошим знаком будет, если медведь встанет на задние лапы. Это будет означать, что он просто пытается вас рассмотреть, чтобы понять, кто вы, что за вид. В таком случае медведь всего лишь проявляет любопытство, и он не опасен. Если же медведь не понял, что вы человек, он может даже подойти ближе и понюхать.

3. Не бегите

Если вы, следуя правилу из пункта №1, пошли по диагонали по направлению от медведя, но он начал следовать за вами, стоит остановиться и не сходить с места. Если вы начнете бежать — шансов выжить практически не будет: медведи бегают очень быстро, они развивают скорость до 60 км/ч, как современный автомобиль. Но самое страшное — у них, как у собак, срабатывает инстинкт: во что бы то ни стало догнать убегающее животное.

4. Станьте агрессивным

Если медведь подходит слишком близко, надо начать кричать, повышать голос, выражать агрессию. Можно поднять руки, чтобы ваш рост медведю казался выше. Если под рукой есть какие-то металлические инструменты (например, кастрюля, лопата или что-то подобное), стоит издавать ими громкие звуки. Главное — не имитировать рычание, не смотреть в глаза медведю и не кричать слишком пронзительно.

5. Сдайтесь

Если медведь все же решил атаковать вас, жизнь может спасти только одно действие — надо сдаться. Следует упасть на землю и притвориться мертвым. Лучшая поза — лечь на живот или свернуться клубком, убрав руки за голову. В таком положении оставайтесь до тех пор, пока медведь не уйдет. Как правило, медведь прекратит свою атаку, если увидит, что угроза миновала. Однако если косолапый увидит, что вы пошевелились, он может вернуться к вам и снова напасть — он просто может принять вас за еду.

6. Носите с собой аэрозольный спрей

Существуют специальные спреи, которые отпугивают медведей (представляют собой экстракт красного перца). Они очень эффективны, а применять их можно уже с расстояния в 5-6 метров от медведя. Главное — соблюдать меры предосторожности при использовании: например, не стоит его распылять над головой или в машине.