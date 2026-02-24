В Подмосковье мужчина получил срок за гибель жены и общих с ней троих детей

Егорьевский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, связанному с гибелью троих детей и их матерью во время пожара. Теперь глава семейства отправится в тюрьму, так как его признали виновным в несоблюдении правил пожарной безопасности в доме, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области .

В ходе судебного разбирательства удалось установить вину главы семейства по статье ч. 3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух или более лиц».

По данным следствия, 31 августа 2024 года мужчина, арендовавший жилье в Егорьевском районе, разместил в квартире 10 газовых баллонов, тару с легковоспламеняющимся растворителем, а также аккумуляторы от грузовых трициклов. Последние он подключил к электрической сети для зарядки и оставил без присмотра. В этот момент в помещении находились его жена и восемь маленьких детей.

Спустя короткое время из-за возгорания аккумуляторных батарей в квартире начался пожар. Оказавшиеся в ловушке люди были вынуждены спасаться, прыгая с четвертого этажа. Трое малолетних детей, не имевшие возможности самостоятельно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и своего возраста, погибли на месте.

Супруга подсудимого скончалась позднее в медицинском учреждении, куда была доставлена с травмами. Остальные пятеро несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

Суд, рассмотрев все материалы дела, признал мужчину виновным в инкриминируемом ему деянии, назначил меру наказания в виде одного года и четырех месяцев лишения свободы. Отбывать данный срок осужденный будет в колонии-поселении.

