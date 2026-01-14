Прокуратура Подмосковья направила в суд дело о гибели семьи при пожаре в Егорьевске

Егорьевская городская прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по делу о нарушении пожарной безопасности, в результате которого погибли трое детей и их мать, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Егорьевская городская прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Москвы Алексея Лютова. Его обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, что привело к гибели нескольких человек.

По данным следствия, Лютов арендовал квартиру в деревне Юрцово городского округа Егорьевск. В помещении находились его супруга и семеро малолетних детей. 31 августа 2024 года он принес в квартиру два аккумулятора от грузовых трициклов, подключил их к электросети для зарядки, а также разместил не менее 10 бытовых газовых баллонов и емкости с растворителем. Оставив заряжающиеся аккумуляторы без присмотра, мужчина ушел на кухню.

Вскоре произошло возгорание, которое быстро распространилось по квартире. Потерпевшие оказались заблокированы и были вынуждены выпрыгивать с балкона четвертого этажа. В результате четверо детей получили травмы различной степени тяжести, супруга обвиняемого скончалась от полученных повреждений. Трое младших детей погибли на месте происшествия.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Егорьевский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.