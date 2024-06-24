В Подмосковье можно заключить брак в практически любом выбранном месте

В Московской области можно заключить брак в практически любом выбранном месте, сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Заключение брака в выбранном месте — это уникальная возможность, которая есть в Подмосковье, а в других регионах отсутствует.

«Мы провели опрос жителей и выявили, что есть потребность „своей локации“. Это когда пара выбирает в Подмосковье место, практически любое, сотрудник ЗАГС выезжает и проводит там официальное мероприятие. Это мы уже запустили», — сказал Кирюхин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Также в регионе действует 58 выездных площадок для торжественной регистрации брака.

Брак также можно заключить и в МФЦ. Процесс занимает всего за 15 минут.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщал, что ежегодно в регионе регистрируют около 55-60 тыс. браков.

Ранее в Подмосковье запустили свадебный портал для тех, кто планирует зарегистрировать свой брак, отметить семейный праздник на территории региона. Портал «Свадьба в Подмосковье» доступен по ссылке weddingmosreg.ru.