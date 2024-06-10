Портал «Свадьба в Подмосковье» запустился в Московской области

В Подмосковье запущен свадебный портал для тех, кто планирует зарегистрировать свой брак, а также отметить семейный праздник на территории региона, передает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Новый портал объединил в себе массу полезной информации — более 60 разнообразных площадок бракосочетания, возможность организации выездной регистрации, в том числе в парках, и многое другое. Таким образом, удобство и тренды свадебной индустрии доступны в одном месте», — сказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что на портале собраны основные площадки, где можно сыграть свадьбу. Среди таких мест, особенно красивые — музей-заповедник Архангельское, Парк «Патриот», Культурный центр с органом «Дубровицы», парк «Пехорка», «Пестовский». Также на портале представлены парк отели, дома культуры и необычные локации региона, наиболее подходящие для важного мероприятия.

«Ежегодно более 50 тысяч пар регистрируют свой брак в Подмосковье и всё чаще молодожены стараются организовать бракосочетание не в стенах ЗАГСа, а на свежем воздухе. Мы идем в ногу со временем и стараемся учитывать пожелания наших жителей. Теперь будущим супругам достаточно выбрать место для важного события и подать заявление на выбранную дату», — заключила Людмила Болатаева.

Портал «Свадьба в Подмосковье» доступен по ссылке weddingmosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.