В Подмосковье минувшей ночью зафиксировали заморозки

сегодня в 11:07

Синоптик Леус: заморозки до минус 1,7 градуса ударили по Подмосковью

Минувшей ночью на территории Московской области, как и ожидалось, были зафиксированы заморозки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Также заморозки наблюдались в Тверской, Смоленской, Калужской, Ярославской и Владимирской областях, добавил метеоролог.

«В Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, минимум составил плюс 2,4 градуса. На юге столицы, в Бутове было минус 0,8 градуса, в Новой Москве, в Михайловском — минус 0,7 градуса», — отметил Леус.

По его словам, самой холодной точкой на карте региона стала метеостанция Подмосковная — там ночью температура опустилась до минус 1,7 градуса.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова назвала заморозки в Московском регионе в последней декаде апреля привычным явлением. При этом они неопасны для садов и огородов.