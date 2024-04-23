Метеоролог Позднякова: апрельские заморозки в Подмосковье неопасны для огорода

Заморозки в Московском регионе, которые наступают в последней декаде апреля, считаются привычным явлением, они неопасны для садов и огородов, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в столице, на ВДНХ, их фиксируют в среднем раз в 2 года даже в период глобального потепления.

«Максимальная продолжительность заморозка достигала 6 дней в 2006 и 2009 годах. А самая низкая температура воздуха за период 1991–2023 годы отмечалась в 2003 году, на ВДНХ она составила минус 4,4 градуса», — написала Позднякова в своем Telegram-канале.

Синоптик рассказала, что в Московской области самые интенсивные заморозки зафиксировали 27 апреля 2023 года: в этот день в Воскресенске было минус 7,9 градуса.

Позднякова спрогнозировала, что 24 апреля в Подмосковье могут наблюдаться слабые заморозки — погоду будет формировать антициклон, но они неопасны для садов и огородов.