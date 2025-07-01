В столице ожидаются дожди и порывистый ветер до 15 м/с

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2 июля в Москве ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Синоптики прогнозируют дожди и порывистый ветер скоростью до 15 метров в секунду. Главное управление МЧС России по Москве выпустило официальные рекомендации для горожан.

В ведомстве рекомендовали избегать парковки под деревьями, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты. Водителям советуют быть предельно внимательными на дорогах, а родителям — не оставлять детей без присмотра.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации спасатели напоминают номера экстренных служб: 101 и 112, а также телефон доверия МЧС по Москве — 8 (495) 637-31-01.

По данным метеорологов, ухудшение погоды может привести к падению веток деревьев и повреждению временных конструкций. Городские службы приведены в режим повышенной готовности для оперативного устранения последствий непогоды.