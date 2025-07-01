Рожала для себя: стало известно, сколько женщин в РФ рассчитывают на помощь мужа

В Нижнем Новгороде начал работу проект «Демографический спецназ», который предлагает беременным женщинам не только материальную, но и психологическую поддержку. Проект включает государственное финансирование и телефонную линию помощи психологов, чтобы дать будущим мамам больше уверенности. Журналисты сайта kp.ru провели опрос и выяснили, что при рождении детей почти половина россиянок рассчитывали исключительно на собственные силы. В расчет не брали даже супругов.

Опрос показал, что многие женщины принимают решение о рождении детей исходя из собственной готовности, а не из-за внешней поддержки. Согласно результатам, 43% опрошенных россиянок признались, что при планировании беременности полагались исключительно на себя, даже не рассчитывая на помощь супругов. Они рожали детей только тогда, когда чувствовали себя готовыми как психологически, так и финансово.

«Если честно, то детей рожают для себя, поддержка со стороны государства может быть, но это не главное», — поделилась одна из участниц опроса.

Согласно результатам исследования, 36% опрошенных женщин полагались преимущественно на поддержку супругов во время декретного отпуска. Мужья не только обеспечивали финансовую стабильность семьи, но и разделяли обязанности по уходу за ребенком. Женщины ожидали, что супруги будут участвовать в повседневных заботах о малыше — от прогулок до купания, предоставляя матерям возможность восстановить силы.

Помощь старшего поколения оказалась важна для каждой седьмой участницы опроса — 15%. Родители помогали молодым мамам различными способами: материально поддерживали, забирали внуков на выходные или даже на целое лето за город. Всего 1% женщин отметили значимость поддержки со стороны других членов семьи — братьев и сестер, теть и дядь, а также дальних родственников.

3% участниц опроса указали «другое» в качестве ответа, пояснив, что во время беременности они полагались на медицинских специалистов и систему здравоохранения в целом. Ещё меньше респондентов (2%) отметили, что ожидали поддержки от государства в виде различных выплат, льгот и доступа к детским садам. В опросе поучаствовали 4,1 тысячи человек.