В Подмосковье брошенного в электричке той-терьера нашли в новой семье

Дрожащего и брошенного той-терьера заметили в электричке Сергиев Посад — Москва еще 11 января. С того момента маленькую собаку искали почти 700 человек и нашли в новой семье, которая приютила и согрела животное, сообщает Baza .

Неравнодушные жители Подмосковья начали искать той-терьера после того, как в Сети распространилось видео, снятое одним из пассажиров. Мужчина запечатлел, как маленький пес грелся у радиатора отопления, а рядом с ним стоял корм и лежали пеленки. Тогда сообщалось, что мужчина не смог поймать животное, которое защищало себя и пыталось его укусить.

Позднее выяснилось, что пассажир все-таки сумел забрать домой той-терьера и вместе с собакой вышел из электрички на станции Софрино.

С того момента у животного появился новый дом. Той-терьера приютили, согрели, накормили и окружили любовью и заботой.

Ранее сообщалось, что неизвестный бросил маленькую собаку в вагоне электрички. После этого сотни волонтеров начали искать четвероногого друга, опасаясь, что он может погибнуть.