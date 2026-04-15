В Подмосковье 93% детей-сирот получают жилье по сертификату

С начала года собственное жилье получили более 130 детей-сирот. В 2026 году квартиры планируют предоставить 808 жителям региона из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Из них 749 человек обеспечат жильем с помощью жилищных сертификатов, еще 59 получат готовые квартиры от государства.

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что регион отказался от формального подхода к обеспечению жильем.

«Мы ушли от формального подхода, когда ребенок просто ждет свою квартиру. Сегодня мы даем возможность выбора — где жить и в каких условиях. Жилищный сертификат делает поддержку действительно адресной. Подмосковье стало первым регионом, который внедрил этот механизм для детей-сирот. В отличие от многих других субъектов, у нас оформить сертификат можно сразу после 18 лет», — прокомментировала Болатаева.

Сертификат позволяет приобрести квартиру в любом округе Московской области — на первичном или вторичном рынке, с возможностью доплаты за дополнительные метры. Заявление подается через региональный портал госуслуг, документ поступает в личный кабинет заявителя.

В ведомстве подчеркнули, что сделки сопровождают кураторы, которые помогают выбрать жилье и контролируют оформление документов.

«Мы не просто даем сертификат и отпускаем в свободное плавание. Каждая сделка с использованием жилищного сертификата находится под нашим контролем. От выбора локации до подписания финальных документов в МФЦ — куратор сопровождает своего подопечного», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Размер выплаты рассчитывается исходя из норматива площади 33 кв. м и стоимости квадратного метра в конкретном муниципалитете. Приобретенная квартира оформляется в собственность.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона понижают порог возраста для выдачи сертификатов на жилье сиротам до 18 лет.

«Обеспечение сирот жильем у нас поставлено на достойном уровне. Отмечу, что по федеральному закону норма выдачи сертификата — с 23-летия. Мы первыми понижаем этот порог и назначаем возраст с 18 лет», — заявил губернатор.