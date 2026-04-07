В Подмосковье 270 тыс школьников отметили День здоровья

Более 270 тыс школьников и студентов Московской области приняли участие в мероприятиях ко Всемирному дню здоровья 7 апреля. Для них провели зарядки с чемпионами, тематические уроки, дворовые игры и лекции о здоровом образе жизни, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В преддверии 7 апреля «Навигаторы детства» совместно с Движением Первых организовали мероприятия Всероссийской акции «Укрепляй здоровье». Советники директоров по воспитанию провели интерактивную встречу «Зарядка с чемпионом». Приглашенные спортсмены поделились опытом, ответили на вопросы участников и провели совместную разминку.

В формате «Дворовым играм быть» для школьников и студентов подготовили площадки с традиционными играми — классиками, резиночкой и прятками. В ходе интеллектуальной игры «Верю – не верю» участники разобрали факты о здоровом образе жизни и определили, какие из них соответствуют действительности.

Также прошли тематические уроки «Будь здоров!» в рамках проекта «Первая помощь». Обучающимся рассказали о принципах сбалансированного питания, водном балансе и влиянии рациона на самочувствие. Знания по оказанию первой помощи закрепили в игровой форме на занятиях «Первые помогают».

Кроме того, школьники и студенты написали «Всероссийский диктант по общественному здоровью и диспансеризации» и опубликовали материалы о мероприятиях в соцсети «ВКонтакте». Лекцию «Здоровье начинается с малого: активность, питание и радость движения» провели совместно с Российским обществом «Знание».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.