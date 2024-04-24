В Подмосковье 27 апреля торжественно откроют универмаг российских дизайнеров

На улице Мира в Мытищах 27 апреля состоится торжественное открытие универмага российских дизайнеров SLAVA concept. В настоящее время работает 9 универмагов, расположенных в 7 городах России, на территории Московской области откроется универмаг впервые, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Каждый желающий в новом магазине сможет приобрести женскую, мужскую и детскую одежду, обувь, аксессуары и товары для дома от российских брендов. Также будет представлен широкий ассортимент посуды и косметики российских производителей. В настоящий момент в базе компании уже более 8 тыс. брендов.

На площадке состоится деловая программа, круглый стол с участием депутатов ГС ФС РФ, экспертами модной индустрии, дизайнерами и стилистами, лекции от всероссийского сообщества стилистов, мастер-классы от брендов, подарки и розыгрыши призов.

Кроме того, в программе будет колесо фортуны, мастер-классы, подарки, акции и фотозона.

Раннее в Мытищах открылся магазин «ВкусВилл» на проспекте Астрахова, а также на улице 1-я Пролетарская открылся сетевой ресторан «PIVALDI».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.