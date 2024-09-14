В пяти регионах России Wildberries работает с перебоями

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Downdetector: крупный сбой в работе Wildberries произошел в России

Маркетплейс Wildberries работает с перебоями в пяти регионах России. Об этом сообщается на сайте Downdetector .

Больше всего жалоб на работу Wildberries поступило из Якутии. Проблемы также наблюдаются у жителей Сахалинской, Иркутской областей, Хабаровского и Приморского края.

Пользователи жалуются на сбой в работе личного кабинета и сайта. Также у некоторых не работает мобильное приложение и сервис.

Ранее массовый сбой произошел в работе видеохостинга YouTube. На неполадки жаловались как жители запада, так и востока России.