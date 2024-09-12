Массовый сбой произошел в работе видеохостинга YouTube

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В четверг днем пользователи массово жалуются на сбой в работе американского видеохостинга YouTube, сообщает Downdetector .

Наибольшее число жалоб поступило на сбой сайта (67%), сбой мобильного приложения (18%), общий сбой (8%) и сбой личного кабинета (4%).

В основном жалобы поступают из Петербурга и Ленобласти, Республики Коми, Костромской, Новосибирской и Магаданской областей.

Ранее Роскомнадзор потребовал от отечественных провайдеров прекратить попытки ускорить YouTube.