В Законодательном собрании Санкт-Петербурга воодушевились примером Вологодской области по вводу «полусухого закона». Аналогичные меры могут появиться и в Северной столице, сообщает SHOT .

Председатель комиссии по соцполитике и здравоохранению петербургского ЗакСа Александр Ржаненков пояснил, что в данный момент парламентарии думают, какие временные рамки стоит установить на запрет. В определенные часы туристы и горожане не смогут приобретать спиртное в магазинах.

Кроме того, могут быть расширены зоны, где торговать алкогольными напитками запрещено. Это территории, где находятся школы, детсады и другие соцучреждения.

Депутаты при этом пообещали не торопиться ввести запрет, а сначала выслушать мнение горожан и экспертов. Проработку данного вопроса собираются завершить к началу 2025 года.

Ранее в Вологодской области был представлен законопроект, который предусматривает возможность продажи алкогольных напитков в регионе в будние дни с 12:00 до 14:00.