В Вологодской области пояснили, как будет действовать «полусухой закон»

Во вторник на правовом портале Вологодской области был представлен законопроект, который предусматривает возможность продажи алкогольных напитков в регионе в будние дни с 12:00 до 14:00. И. о. главы области Георгий Филимонов впоследствии подтвердил намерения местных властей внедрить упрощенную версию «сухого закона», сообщает Infox .

Продажа алкогольных напитков будет разрешена в выходные и праздничные дни. К таким датам относятся, например, День Победы, Новый год и День защитника Отечества. Однако в другие праздники, такие как День знаний, День России и День народного единства, реализация спиртных напитков будет запрещена.

Тем не менее, возможность приобретения алкогольных напитков в ресторанах, барах и отелях останется доступной в любое время. Однако новое общее правило для торговых точек затронет специализированные алкогольные магазины и заведения, предлагающие разливное пиво. Эти предприятия будут работать с понедельника по пятницу — с 12:00 до 14:00, а также в выходные дни.

Георгий Филимонов выступил с видеообращением, где заявил, что население вымирает, как не в мирное время.

«Кто придет на место ушедших и будет жить на нашей родной земле?» — спросил он.

Он выразил беспокойство по поводу того, что не только Вологодская область, но и весь Русский Север сталкивается с вымиранием. Число жителей в регионе уменьшилось на 7,5 тыс. человек.

«Страшные цифры. По масштабам — это целый муниципалитет. За год рост заболеваемости алкоголизмом вырос на 30%», — озвучил статистику Филимонов.

Около 70% случаев смерти среди работающего населения связаны с употреблением спиртных напитков, которое ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Филимонов отметил, что государство заинтересовано в здоровье граждан, в том, чтобы они занимались спортом и уделяли время семье.