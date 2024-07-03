В Петербурге закончились белые ночи

В Санкт-Петербурге 2 июля завершился официальный сезон белых ночей. Он длился с 11 июня, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В Сети также появилось видео, показывающее, как прошел сезон белых ночей в Северной столице. Ролик опубликован в Telegram-канале «Лахта Центра».

Между тем 3 июля в Санкт-Петербурге ожидается обложной дождь, предупредил главный синоптик города Александр Колесов. По словам эксперта, во второй половине дня будет небольшой перерыв в осадках, после чего местами снова пройдут грозы и ливни.

В среду, 3 июля, температура воздуха в Петербурге не превысит плюс 20 градусов.