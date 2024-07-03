Обложной дождь накроет Петербург 3 июля

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что 3 июля в городе большую часть дня будет наблюдаться обложной дождь. В Telegram-канале эксперт отметил, что сегодняшние осадки принесут серию атмосферных волн и пониженное давление, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По словам синоптика, обложной дождь будет фиксироваться в Северной столице всю первую половину дня. После этого ожидается маленький перерыв, однако во второй половине дня местами вновь прокатятся ливни и грозы.

«Но они будут незначительные, и больше их ожидается на востоке Ленинградской области», — добавил Колесов.

3 июля температура воздуха в Петербурге не поднимется выше 20 градусов тепла, рассказал синоптик.