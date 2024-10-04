В Петербурге задержали четырех фиктивных жен мигрантов

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале рассказала, что в Санкт-Петербурге задержали четырех фиктивных жен мигрантов. Местный главк МВД остановил преступную схему, в которой иностранцы, предварительно, организовали систематическое заключение браков по расчету с целью получения миграционных документов, сообщает Бриф24 .

Злоумышленники получали около 200 тысяч рублей за свои услуги, а фиктивные супруги зарабатывали от 30 до 100 тысяч рублей. Предварительное расследование показало, что у подозреваемых были связи в этнических общинах, что помогало им постоянно находить новых клиентов.

Правоохранители считают, что по меньшей мере семеро женщин из Петербурга согласились на фиктивные браки с иностранцами. Четверо из них уже задержаны и допрошены. Кроме того, были арестованы трое предполагаемых организаторов вскрывшегося нелегального бизнеса.

Незаконная схема позволила нескольким десяткам иностранцев, включая женщин, получить легальный статус пребывания в России, полагают в силовых структурах.

Вся информация была передана в миграционные органы, чтобы аннулировать разрешения на пребывание в стране для воспользовавшихся криминальным методом.