В Петербурге ветеринары спасли питона, который застрял в светильнике

В Санкт-Петербурге срочная помощь ветеринаров потребовалась питону по кличке Василий, который разбил террариум и при попытке сбежать из него застрял в кольце светильника. Специалисты освободили змею, а также осмотрели на предмет травм, сообщили в ветклинике «Бегемот» .

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники ветклиники держат питона, пока главный ветеринарный врач Федор Смаглий с помощью специальных инструментов снимает кольцо от светильника с тела рептилии.

«Питон Вася разломал крышку террариума и пролез в кольцо светильника. По чешуе кольцо легко проскользнуло в метре от головы к хвосту, но обратно не снималось. Я аккуратно удалил кольцо и осмотрел Василия — к счастью, он не пострадал», — сказал Смаглий.

В настоящее время питон уже вернулся домой и чувствует себя хорошо. Во время неудавшегося побега он не пострадал.