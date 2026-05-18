Глава детского ансамбля развернула желто-синий флаг в Санкт-Петербурге

Главу детского ансамбля задержали за фото с флагом крымских татар в Петербурге

Руководителю детского ансамбля из Симферополя инкриминируют «митинговую статью». Коллективом был развернут желто-синий флаг в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, сообщает « Фонтанка ».

Она вместе с 32 детьми-членами ансамбля приехала в Санкт-Петербург из Симферополя. 18 мая коллектив должен был поучаствовать в мероприятии с национальной крымско-татарской программой в историческом парке «Россия — моя история».

Затем дети планировали выступить перед крымскими татарами, которые проживают в Санкт-Петербурге. Еще один концерт собирались провести для ветеранов спецоперации.

17 мая у коллектива была экскурсия в Петропавловскую крепость. Детей одели в нацкостюмы. Для группового снимка развернули флаги РФ, Республики Крым и крымских татар.

Последний имел голубое полотнище с желтой эмблемой. При этом флаг не находится в списке запрещенных и экстремистских материалов.

Женщину и двоих мужчин 58 и 46 лет отвезли в полицию. Их могут привлечь к ответственности за организацию несогласованного публичного мероприятия.

