Эксперт Бахтин назвал условия падения доллара до 70 руб

По словам Бахтина, кратковременный заход курса к 70 рублям возможен на фоне крупных корпоративных продаж валюты, однако закрепиться на этом уровне будет сложно. 18 мая на Forex доллар снижался до 71 рубля.

«Технически рубль уже давно ушел за три сигмы (границы наиболее вероятного коридора) и находится на пределе своих возможностей. Таких уровней по валюте рынок не видел с весны 2023 года. Дальнейшее укрепление до 70 рублей за доллар теоретически возможно, но только если нефть марки Brent задержится более чем на квартал на $105-110 на фоне сохранения нынешних высоких рублевых ставок. Но оба эти фактора краткосрочны. Минфин явно нацелен на ослабление рубля, он отчаянно нуждается в притоке доходов и открыто пытается проводить интервенции в этом направлении (что не является его сферой ответственности), в том числе возвращаясь к покупкам валюты по бюджетному правилу», — отметил Бахтин.

Эксперт добавил, что Минфин возобновил покупки валюты, хотя их объемы пока в три-четыре раза ниже ожиданий рынка. При этом Банк России продолжает снижать ключевую ставку, что уменьшает привлекательность рублевых инструментов и поддерживает иностранные валюты.

