В Петербурге обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков для 28 января. За сутки за сутки выпало 13,3 мм осадков, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

Прежнее достижения принадлежало 28 января 1971 года и составляло 11 мм.

Всего с начала месяца в Северной столице выпало уже 93,3 мм осадков, а это более двух месячных норм (203%). Таким образом, за три дня до конца месяца, январь 2025 года становится самым «мокрым» за всю историю инструментальных наблюдений за погодой, опередив показатель за январь 2011 года (тогда выпало 82 мм осадков).

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