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В Петербурге недовольный решением ответчик устроил дебош в суде

В Петербурге мужчина устроил дебош во время заседания несмотря на то, что суд встал на его сторону, пишет « Фонтанка ».

Жилищно-строительный кооператив (ЖСК) подал иск против местного жителя из-за незаконной перепланировки. Суд встал на сторону ответчика. Мужчина заявил о взыскании судебных расходов в размере 500 тыс. рублей, однако суд снизил сумму на 300 тыс.

Мужчина попытался напасть на судью из-за этого решения. Приставы вывели агрессора из зала.

Ранее сообщалось, что Томский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор Сергею Чебыкину, который напал на полицейского в госпитале.