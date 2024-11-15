Военный напал на полицейского с ножом и покусал его

Томский суд приговорил военного к 5 годам за нападение на полицейского

Томский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор Сергею Чебыкину, который напал на полицейского в госпитале, сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

В палате военного госпиталя Чебыкину, не желая подчиняться требованиям военной полиции, нанес сотруднику при исполнении один удар лезвием туристического ножа по кисти. После этого, когда его пытались задержать, мужчина укусил полицейского за предплечье. Указанные повреждения повлекли за собой кратковременное расстройство здоровья.

По приговору суда злоумышленник будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его приговорили к 5 годам тюрьмы.

Данный приговор в законную силу еще не вступил.