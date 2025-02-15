В Петербурге надругавшиеся над сверстником подростки забрали документы из школы

Двое подростков, которые надругались над одноклассником в туалете, забрали документы из петербургской школы. В ближайшее время администрация учебного заведения попытается уговорить третью семью, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел 12 февраля в школе № 703. Подростки угрожали однокласснику ножами, завели в туалет и заставили его совершить действия сексуального характера. Затем видео распространили среди учеников. При этом руководство школы попыталось «замять» ситуацию.

По словам родителей, дело находится на особом контроле Следственного комитета. В школе также планируются лекции психологов с детьми, в рамках которых будут говорить о буллинге, который нельзя замалчивать, дружбе и общении в школе.

Родителям во время вчерашнего собрания рассказали, что надругавшихся по решению суда могут поместить в учреждение закрытого типа на временное содержание. Но любые решения будут приняты после окончания расследования, которое обещают провести быстро, потому что дело находится на контроле вице-губернатора.

Мама третьего мальчика отказалась забирать документы из школы, однако в понедельник с ней проведут повторную беседу о переводе сына на дистанционное обучение. Органам опеки направят письмо с рекомендациями взять семью на контроль.

Руководство школы планирует рассмотреть варианты контроля происходящего в туалетах, однако на установку камер видеонаблюдения у учреждения нет средств.