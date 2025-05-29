В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами и таксистами

Константин Малофеев: мигрантам нужно запретить работу в такси и курьерами в РФ

Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев заявил, что регионам необходимо поддержать инициативу Петербурга о запрете работы мигрантам в курьерской службе и такси. С 1 июля начнет действовать постановление, сообщает «Царьград» .

По мнению Малофеева, необходимо ставить интересы собственных граждан выше интересов гастарбайтеров и бизнеса, привыкшего получать сверхприбыли в «раздутых мигрантоемких отраслях». Теперь в Санкт-Петербурге молодежь сможет занять рабочие места курьеров и таксистов, чтобы начать получать хорошие деньги. В Северной столице средняя зарплата таксиста составляет 100 тыс руб, а курьеры получают около 110 тыс руб.

Также создатель «Первого Русского» добавил, что массовый завоз мигрантов в Россию активно лоббируется западными спецслужбами через Amnesty International, Международная организация по миграции (IOM), Европейская сеть лидеров и другие.

«С единственной целью — разрушить наше государство изнутри. Поэтому шаги руководства Санкт-Петербурга — это не только борьба с преступностью и защита горожан, но и важный вклад в укрепление суверенитета России. Такой опыт обязательно должен быть распространен на всю страну», — заключил создатель телеканала.