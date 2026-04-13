В Пензенской области введен план «Ковер»

сегодня в 05:56

В Пензенской области ввели план ковер, действуют ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил губернатор Олег Мельниченко на платформе Max.

Воздушная гавань временно не отправляет и не принимает самолеты.

Причины ограничений не уточняются.

Ранее ограничения в авиагаванях были введены на фоне взрывов над Геленджиком и Крымским районом, которые раздавались при работе средств противовоздушной обороны.

