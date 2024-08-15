В Пентагоне исключили возможность контрнаступления ВСУ в течение полугода

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Пентагон заявил о нехватке боеприпасов и невозможности контрнаступления ВСУ

В министерстве обороны Соединенных Штатов заявили, что украинская армия несет значительные потери в боевых действиях и испытывает дефицит боеприпасов для начала контрнаступления в ближайшие полгода, сообщает РБК .

По данным доклада Пентагона, Киев испытывает нехватку систем ПВО, артиллерии и дальнобойных ракет. ВСУ способны продолжать оборонительные действия, однако в ближайшие 6 месяцев украинское контрнаступление невозможно.

В американском оборонительном ведомстве добавили, что боеприпасов, поставляемых Киеву западными союзниками, хватит лишь для достижения краткосрочных целей, а не для среднесрочных наступательных.

Ранее издание Politico сообщало, что власти США рассматривают возможность передачи Украине крылатых ракет большой дальности JASSM. Дальность полета снаряда составляет около 1 тыс. км.