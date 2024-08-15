Politico: США могут поставить Украине дальнобойные ракеты JASSM

Как пишет газета Politico, в настоящее время администрация американского президента Джо Байдена занимается проработкой деталей. Так, Белый дом хочет убедиться, что у киевских союзников есть самолеты, которые могут нести ракету класса «воздух — земля» весом более 1 тонны с боеголовкой в 450 кг.

Из материала следует, что Вашингтон поставляет ракеты только ближайшим союзникам. На сегодняшний день JASSM закупили Австралия, Польша, Финляндия и Япония. Нидерланды договорились с властями США о поставках в ближайшие годы, в то время как Германия, Греция, Румыния и Дания лишь ведут соответствующие переговоры.

По данным американской компании-производителя Lockheed Martin, дальность крылатой ракеты составляет около 830 км. При этом в характеристиках JASSM отмечается «высокая точность» и «большая летальность».

Ранее стало известно, что президент Украины Зеленский намерен добиваться разрешения у западных партнеров для ударов их дальнобойным оружием по РФ.