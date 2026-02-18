В Павшинской Пойме к сентябрю 2026 г откроется новая школа

В рамках государственной программы в 2026 году на Центральной улице микрорайона Павшинская Пойма (Красногорск) будет построена современная большая школа. Она будет рассчитана на 1100 учащихся. Подрядчик намерен завершить все строительные работы к старту нового учебного года, сообщает 360.ru .

Проект образовательного учреждения в Павшинской Пойме включает отдельные блоки для начальных и средних классов, рассчитанные на 400 и 700 мест. Площадь всего здания достигнет приблизительно 30 тысяч квадратных метров.

Помимо стандартных учебных кабинетов, для детей предусмотрят помещения для изучения естественных наук, мастерские для работы с тканью, деревом и металлом. Также в здании разместятся актовый зал на 400 зрителей со сценой и костюмерными комнатами, библиотечный центр, два спортивных зала и обеденная зона на 500 мест.

По словам начальника участка подрядной организации Дмитрия Леонова, в здании идет завершающий этап отделочных работ. Каждый день на объекте задействовано около 150 рабочих. В настоящий момент ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций и установке оборудования для пищеблока.

«Докрашиваем стены, докладываем плитку. Напольное покрытие осталось закончить только в спортивных залах, там будет специальный спортивный линолеум», — пояснил он.

На прилегающей территории организуют игровые и спортивные площадки, обустроят пространства для общешкольных мероприятий и зоны для отдыха учащихся.

Также в следующем году на улице Институтской в Нахабине (г. о. Красногорск) достроят новый пятиэтажный корпус поликлиники № 4 и соединят его со старым зданием воздушным переходом. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил стройплощадку и проверил, как идет возведение этого важного объекта.

«Наша задача была — построить новый корпус поликлиники в 2028 году, но строители сказали, что постараются это сделать раньше. Надеюсь, они нас не подведут и в 2027-м ее сдадут. Важно не только построить, но и установить оборудование, и, конечно, найти персонал. Это врачи, которые могут работать и на ЛОР-комбайне, и на эндоскопическом оборудовании, и на УЗИ. Ну и кроме того, мы благоустроим в комплексе все, что вокруг — приведем в надлежащий вид территорию нового здания, а также того, что построено более 30 лет назад», — сказал Воробьев.

