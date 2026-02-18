Воробьев проверил ход строительства нового корпуса поликлиники № 4 в Нахабине

В следующем году на улице Институтской в Нахабине (г. о. Красногорск) достроят новый пятиэтажный корпус поликлиники № 4 и соединят его со старым зданием воздушным переходом. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил стройплощадку и проверил, как идет возведение этого важного объекта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В общей сложности благодаря пристройке мощность поликлиники вырастет практически вдвое — до 1080 посещений (550 взрослых и 530 детей). Медицинскую помощь в медучреждении смогут получать свыше 60 тыс. человек, в том числе жители ближайших населенных пунктов.

«Наша задача была — построить новый корпус поликлиники в 2028 году, но строители сказали, что постараются это сделать раньше. Надеюсь, они нас не подведут и в 2027-м ее сдадут. Важно не только построить, но и установить оборудование, и, конечно, найти персонал. Это врачи, которые могут работать и на ЛОР-комбайне, и на эндоскопическом оборудовании, и на УЗИ. Ну и кроме того, мы благоустроим в комплексе все, что вокруг — приведем в надлежащий вид территорию нового здания, а также того, что построено более 30 лет назад», — сказал Воробьев.

Он добавил, что у жителей есть большой запрос на качественное первичное звено. И президент РФ часто указывает главам регионов на то, чтобы современная поликлиника была максимально доступна, оснащена оборудованием. Важно, чтобы там была возможность не только поставить диагноз, но также пройти диспансеризацию.

О новом корпусе

Строительство пристройки началось в декабре 2024 года. Но подрядчик не выполнил свои обязательства, после чего контракт с ним расторгли. Спустя 11 месяцев над возведением корпуса начала работать новая фирма. Сейчас специалисты ведут здесь монолитные работы, усиливают стены котлована, понижают уровень грунтовых вод, армируют стены подземной части здания. После этого приступят к возведению самой коробки.

Пока что на объекте работают 30 человек, но на следующей неделе ожидается увеличение. Также сюда завезут башенный кран.

«К июню планируем закончить весь монолит, приступим к каменной кладке, возведению кровли. В 2026 году мы полностью закончим основные работы по строительству, а на 2027-й у нас — чистовая отделка и комплектация поликлиники оборудованием», — рассказал директор по строительству компании-подрядчика Валерий Осипов.

Благодаря новому корпусу возможности поликлиники № 4 будут расширены, а пациенты, в том числе маломобильные, получат более комфортные условия. Сюда полностью переедет детское отделение, у него будет отдельный вход. В поликлинике будут все необходимые специалисты для диспансеризации. Появится дневной стационар для детей на 8 коек.

В корпусе разместят кабинеты компьютерной томографии, расширят возможности для эндоскопических исследований за счет добавления колоноскопии, гастроскопии и бронхоскопии, а также будет установлено оборудование для реабилитации.

В освободившихся помещениях старого корпуса откроют новые отделения для взрослых: ревматологии, нефрологии, кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Оба здания соединят теплым переходом на уровне четвертого этажа.

«Наша поликлиника построена еще в 1994 году. Она была рассчитана на то население, которое жило тогда в поселке, это около 20-25 тысяч человек. Сейчас же к нам прикреплено уже 45 тысяч взрослых и почти 13 тысяч детей. Конечно, здание стало тесноватым, не хватает площадей для размещения оборудования и новых кабинетов. Поэтому и жители Нахабина, и мы, медицинские работники, очень ждем новый корпус. Его строят согласно всем нормам „Бережливой поликлиники“, здесь будут отдельные входы для детей и взрослых, чтобы потоки не пресекались, фильтр-боксы на первом этаже. Планируется расширить отделение функциональной диагностики, где можно будет проходить медицинскую реабилитацию. И практически целый этаж будет отдан для взрослого дневного стационара», — рассказала заведующая поликлиникой № 4 Красногорской клинической больницы Лариса Батищева.

Строительство соцобъектов в Красногорске

Сейчас в округе по госпрограмме строительства и капремонта ведутся работы еще на 6 социальных объектах. Например, завершаются работы по обновлению учебного центра «Нахабино», где заканчивают наладку технологического оборудования и лифтового оборудования. Его откроют в ближайшее время. Также в 2026 году будет построен блок наркологического амбулаторно-поликлинического отделения на ул. Речной.

К новому учебному году будет построена школа на 1100 мест в мкр. Павшинская Пойма и капитально отремонтирована гимназия № 2 на ул. Кирова. До конца года также обновят Красногорский колледж на ул. Речной, спортивную школу олимпийского резерва по баскетболу на ул. Пионерской, дошкольное отделение Петрово-Дальневской СОШ в п. Мечниково.

В Красногорске внедряют все существующие проекты регионального Минздрава.

«У нас много подразделений — это и стационары, и поликлиники, и амбулатории, и ФАПы, и медпункты. Мы стараемся все их задействовать и максимально загрузить услугами, которые необходимы для людей. Ну и в данный момент внедряем все существующие проекты регионального Минздрава. Например, связанные с искусственным интеллектом. Так что впереди нам предстоит еще сделать многое, что будет приносить большую пользу жителям», — отметил главный врач Красногорской больницы Бутай Бутаев.

