В Павловском Посаде прошел мастер-класс «Секреты дрожжевого теста»

19 сентября в преддверии знаменательной даты — 85-летия российского среднего профессионального образования — преподаватель Павлово-Посадского техникума Крупинского ОСП Печкина Елена Евгеньевна, совместно со студентами провела увлекательный мастер-класс «Секреты дрожжевого теста». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Студенты, обучающиеся по специальности «Поварское и кондитерское дело», продемонстрировали свои навыки и знания под чутким руководством своего педагога-наставника Елены Евгеньевны. Участники мастер-класса познакомились с секретами приготовления изделий из дрожжевого сдобного теста.

Студенты подготовили опару, замешали тесто и сформировали разнообразные изделия — от аппетитных булочек до оригинальных пирожков и вкуснейших сосисок в тесте.

Мастер-класс «Секреты дрожжевого теста» прошел в теплой дружеской атмосфере, участники проявляли усердие и интерес к процессу. Это прекрасная возможность закрепить полученные теоретические знания на практике и повысить уровень профессиональной подготовки будущих поваров-кондитеров.

