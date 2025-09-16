В Павловском Посаде подвели итоги работы Общественного огорода

Объединил все эти мероприятия парк культуры и отдыха.

Для юных жителей и гостей города было проведено доброе и веселое мероприятие «Парковый кросс». Любой спорт начинается со здорового питания, поэтому среди активностей дня — варенье из даров паркового огорода. А также забавные поделки — «тыквы — спортсменки», веселые старты, викторина и спортивная выставка.

Середина сентября — время подвести итоги работы Общественного огорода 2025

«Мы вырастили: 5 тыкв, более десятка кабачков (с радостью мы угощали ими наших помощников), добрую грядку гороха, дюжину кустов фасоли, 14 початков кукурузы, много подсолнухов (на радость синичкам). Наша особая гордость — десять экзотических ежиков (африканских огурцов) или киван. Одним словом, отлично потрудились. На радость себе — на потеху другим! Теперь многие посетители нашего парка знают, что огурец бывает с рогами» — сказала директор парка Ольга Петренко.

Завершился день концертом группы «Похищение Европы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.