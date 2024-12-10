В парке Талалихина Подольска 14 декабря откроют резиденцию Деда Мороза

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске 14 декабря откроют резиденцию Деда Мороза. Всего в течение недели в нем и климовском детском парке до 15 декабря пройдет более 20 бесплатных мероприятий для детей в возрасте старше 3 лет, родителей и представителей старшего поколения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По системному расписанию проходят занятия скандинавской ходьбой для участников «Активного долголетия», мастер-классы, занятия по вязанию. В парках установили красивые зимние фотозоны и новогодние елки. Работает каток с прокатом коньков в парке Талалихина.

14 декабря в 12:00 в парке Талалихина состоится мероприятие «Парки — баранки». В программе праздничный концерт, флешмоб участников «Активного долголетия» на танцевальной веранде, фотовыставку «Чай с баранками» на танцевальной веранде. Главным событием станет торжественное открытие резиденции Деда Мороза в павильоне около детской площадки. Там проведут мастер-класс «После чая не скучаем».

Подготовят детское интерактивное представление, мастер-классы, вкусные угощения на самоварной станции у входа на танцевальную веранду и встреча с главным зимним волшебником и его помощниками. На него ждут семьи с детьми 3+.

В климовском Детском парке мероприятие «Парки — баранки» начнется в 12:00 с детской развлекательной программы на площадке для проведения мероприятий и мастер-класса «Рисовашка» в зоне аттракционов. В 14:15 пройдут занятия скандинавской ходьбой. Работает почта Деда Мороза, ящик находится рядом со входом в пункт проката.

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