В парке Солнечногорска проведут мастер-классы, игры и тренировки

Городской парк культуры и отдыха Солнечногорска с 13 по 18 октября проведет бесплатные занятия для детей и взрослых. В программе — творчество, подвижные игры и спортивные тренировки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятия в городском парке культуры и отдыха Солнечногорска рассчитаны на разные интересы и возраст. Все занятия бесплатны и открыты для свободного посещения. Возрастное ограничение — 0+.

Во вторник, 13 октября, в 20:00 пройдет беговая тренировка. Участники соберутся у входа в парк со стороны улицы Безверхова.

В среду, 14 октября, в 15:00 в павильоне «Творческая мастерская» у сцены на набережной состоится мастер-класс «Поделка для папы». Участники сделают памятный сувенир. В тот же день там пройдет детский игроград с подвижными и развивающими играми для малышей. В программе для него также указано время 15:00.

В пятницу, 16 октября, в 15:00 в «Творческой мастерской» организуют мастер-класс «Выпечка из пластилина». Дети потренируются в лепке и создадут пластилиновые «кулинарные шедевры». В 15:30 начнется детский игроград.

В воскресенье, 18 октября, в 12:30 у памятника Лермонтову проведут круговую тренировку.

«Программа подобрана так, чтобы каждый нашел занятие по интересам: дети — в творчестве и играх, взрослые — в умеренной физической активности», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Анонсы парковых событий публикуют в «Максе»: https://clck.ru/3Sqntx.

Канал «Солнечногорск. Главное» в МАХ: https://max.ru/id5044013302_gos. Канал главы округа Константина Михалькова: https://max.ru/mikhalkov_official.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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