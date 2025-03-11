В парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского округа пройдет насыщенная программа

С 10 по 16 марта в парке «Скитские пруды» г. Сергиев Посад жителей ждут развлекательные, образовательные и спортивные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации округа.

13 марта в досуговом центре «Под Крышей» для всех желающих проведут «Танцевальный фейерверк». 11 марта в 18:30 состоится мастер-класс по фигурному катанию на катке парка. 12 марта пройдут бальные танцы от клуба «Активное долголетие», а после жителям прочитают лекцию на тему: «Архитектурная резьба Сергиевского Посада XIX — начала XX вв.».

15 марта жителей ждет насыщенная программа: еженедельные страты «5 верст» для юных гостей парка, мастер-класс по фигурному катанию, мастер-класс «Очумелые ручки», занятия по Английскому языку для детей и изготовление броши в весенней мастерской.

16 марта в 13:00 начнется мастер-класс по росписи ботанического барельефа-саше в ДЦ «Под Крышей», а в 15:30 — мультпоказ «Мулан» 1998 г.

Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.