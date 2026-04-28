В парке Покровский Сергиево-Посадского округа 1 мая откроют теплый сезон

Общеобластное мероприятие «Открытие теплого сезона» пройдет 1 мая в парке «Покровский» в Сергиево-Посадском округе. С 27 апреля по 3 мая для жителей округа подготовили мастер-классы, спортивные занятия и игровые программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 27 апреля по 3 мая парк «Покровский» станет площадкой для творческих и спортивных мероприятий. Программа рассчитана на посетителей всех возрастов.

29 апреля гости смогут принять участие в мастер-классе по живописи «Рисуем в парке» и тренировке по скандинавской ходьбе с клубом «Актив+».

1 мая состоится общеобластное мероприятие «Открытие теплого сезона». Организаторы приглашают жителей провести день на свежем воздухе с семьей и друзьями.

2 и 3 мая запланирована особенно насыщенная программа. На главной аллее пройдут подвижные игры «Мультландия», занятия по декоративно-прикладному искусству, мастер-классы по керамике и росписи солдатиков, а также тренировки по парковой атлетике и уроки живописи. Для участия в отдельных мастер-классах потребуется предварительная запись.

В течение всей недели клуб «Шкатулочка» проведет дополнительные мастер-классы для детей и взрослых. Возрастное ограничение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.