сегодня в 09:55

В парке «Пегас» Егорьевска 1 февраля пройдет мастер-класс по созданию кормушки

1 февраля в егорьевском Парке культуры и отдыха «Пегас» состоится мастер-класс по созданию кормушек для птиц. По словам организаторов, это мероприятие одно из самых любимых развлечений гостей игрового павильона. Особенной популярностью оно пользуется у малышей, которые ежегодно участвуют в конкурсе кормушек и скворечников от ЦКиД «Пегас». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В 17:00, после того, как добрые дела для ребят будут успешно завершены, начнется детская игровая дискотека «Дискобум» с веселыми аниматорами и блестящим шоу.

Гостей ждут в ПКиО «Пегас» по адресу: г. Егорьевск, ул. Советская, 36. Мастер-класс пройдет в игровом павильоне.

Записаться можно по телефону 8(496)404-58-43, стоимость участия в мастер-классе — 150 рублей.

Работы на конкурс «Лучшая кормушка» с указанием номера телефона принимаются в ЦКиД «Пегас» до 4 февраля. Победителей ждут сувениры.

Кормушки, участвовавшие ранее в конкурсе, участвовать не смогут. Победителей ждут сувениры.

Если есть вопросы, звоните: 8(496)404-58-43.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.