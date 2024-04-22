В парке Люберец почти сто человек поучаствовали в первом инклюзивном фестивале

В Центральном парке городского округа Люберцы состоялся первый инклюзивный фестиваль творческих возможностей «Парад талантов», в нем приняли участие около ста человек, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Участниками первого инклюзивного фестиваля в Люберцах стали около 100 человек творческой молодежи разных возрастов и способностей. В мероприятии приняли участие подопечные благотворительного фонда «Вера Надежда Любовь», подготовившие для фестиваля песни, сказки, стихотворения, поделки и рисунки. На сцене выступили юные артисты, которые подарили незабываемые эмоции всем зрителям», — отметил Волков.

Он добавил, что для взрослых и детей организовали мастер-класс по когни-гимнастике от создателя клуба «Активного долголетия» «Вместе Весело Шагать» Татьяны Горбачевой. Среди активностей фестиваля были и творческие мастер-классы и беспроигрышная лотерея с классными призами.

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